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Источник: Суперлига отменена

21:55
Суперлига отменена. Фото Twitter Суперлиги
Суперлига отменена. Фото Twitter Суперлиги
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12 клубов-организаторов приняли решение отменить проект Суперлиги, сообщает talkSPORT в Twitter.

20 апреля стало известно, что клубы проводят собрание, где обсуждают отмену турнира.

Ранее появилась информация, что «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже «Атлетико» и «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Президент УЕФА Александер Чеферин осудил инициативу и заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.

Его позицию поддержали АПЛ, серия А, Ла Лига и другие национальные чемпионаты.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/talkSPORT/status/1384578444189708290

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