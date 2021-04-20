Футболисты «Ливерпуля» высказались против участия клуба в Суперлиге

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон опубликовал у себя в Twitter обращение по поводу участия клуба в Суперлиге.

«Нам не нравится идея этого турнира и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Наша приверженность «Ливерпулю» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна», — написал Хендерсон.

Многие футболисты клуба, включая Джеймса Милнера, Трент Александра-Арнолда, Роберту Фирмину, Вирджила ван Дейка и Энди Робертсона, опубликовали такие же сообщения.

20 апреля стало известно, что клубы проводят собрание, где обсуждают отмену турнира.

Ранее появилась информация, что «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже «Атлетико» и «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.