«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил отставку Вудворта с поста председателя правления
«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением по поводу отставки Эда Вудворта с поста председателя правления. Он продолжит работать в клубе до конца 2021 года.
«Эд Вудворд отлично служил клубу. От имени всех сотрудников я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность за его неустанный труд и преданность делу.
Его вклад в клуб был огромен, и он всегда будет приветствоваться на «Олд Траффорд» как член семьи «Манчестер Юнайтед», - приводит слова Джоэля Глейзера официальный сайт клуба.
Ранее издание talkSPORT сообщило, что Вудворт покинет свой пост из-за негативной реакции общества на создание Суперлиги.
20 апреля стало известно, что «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» начали готовить документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже «Атлетико» и «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.
19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» сообщили об организации нового турнира - Суперлиги.
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.
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