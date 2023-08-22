«Манчестер Сити» отказался от трансфера Пакета. Игрока обвиняют в ставках на матчи АПЛ

«Манчестер Сити» отказался от трансфера Пакета, которого обвиняют в ставках на матчи АПЛ

«Манчестер Сити» отметил свое предложение о приобретении полузащитника Лукаса Пакета у «Вест Хэма», сообщает Sky Sports.

По данным источника, договоренность о сделке стоимостью 80 миллионов фунтов была достигнута на прошлой неделе. 20 августа «Вест Хэм» был проинформирован о том, что в отношении игрока ведется расследование по поводу предполагаемых нарушений правил игры на ставках и после этого «Сити» отказался от трансфера 25-летнего игрока.

Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе прошлого года из «Лиона» за 51 миллион фунтов стерлингов. В этом сезоне бразилец забил 1 гол в 2 матчах АПЛ. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.