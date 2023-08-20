Хавбек «Вест Хэма» Пакета подозревается в ставках на матчи АПЛ
Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета подозревается в ставках на матчи чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.
По данным источника, Футбольная Ассоциация уже занимается этим делом. Все переговоры по возможному трансферу игрока прекращены. Сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в покупке хавбека.
Ранее форвард «Брентфорда» Айвен Тони уже был дисквалифицирован на восемь месяцев за аналогичный проступок.
В прошлом сезоне чемпионата Англии 25-летний бразилец сыграл 28 матчей, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
10
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
17
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|2 : 0
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|1 : 0
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Серж Орье
Ноттингем Форест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Матеус Нунес
Вулверхэмптон
|2
|0
|0
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