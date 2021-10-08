«Манчестер Сити» не собирается продавать Стерлинга и намерен продлить с ним контракт

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продлить контракт с клубом, сообщает The Sun.

По сведениям источника, руководство «Сити» стремится начать переговоры с 26-летним англичанином о продлении контракта. Клуб не хочет продавать игрока, которым интересуется «Барселона».

В текущем сезоне Стерлинг провел 10 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил один гол.