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«Манчестер Сити» не собирается продавать Стерлинга и намерен продлить с ним контракт

10:08

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продлить контракт с клубом, сообщает The Sun.

По сведениям источника, руководство «Сити» стремится начать переговоры с 26-летним англичанином о продлении контракта. Клуб не хочет продавать игрока, которым интересуется «Барселона».

В текущем сезоне Стерлинг провел 10 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил один гол.

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Сергей Разин все материалы автора

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