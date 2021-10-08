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Лэмпард и Джеррард претендуют на пост главного тренера «Ньюкасла»

09:30
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Руководство «Ньюкасла» после покупки клуба инвестиционным фондом Саудовской Аравии может сменить главного тренера, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, вместо Стива Брюса, который возглавляет команду на данный момент, могут выбрать экс-тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда или наставника «Рейнджерса» Стивена Джеррарда.

Владельцем «Ньюкасла» ранее являлся бизнесмен Майк Эшли. Он находится во главе клуба 14 лет.

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Сергей Разин все материалы автора

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