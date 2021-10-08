Люк Шоу о Санчо: «Не скажу, что у него проблемы с адаптацией, ему просто не везет»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о неудачном старте сезона для новичка «красных дьяволов» Джейдона Санчо.

«Иногда людям нужно время. Я не скажу, что Санчо испытывает проблемы, он упорно трудится, хорошо тренируется и находится в отличной форме. Ему просто немного не хватает везения, которое иногда так необходимо, чтобы забить гол или отдать результативную передачу. Тем не менее, я не сомневаюсь, что этот момент придет. Джейдон невероятно талантлив, он способен быть топ-игроком. Ему нужно сосредоточиться на тренировках и работе, а время голов и передач еще придет», — приводит talkSPORT слова Шоу.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года. 21-летний англичанин принял участие в 9 матчах «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями.