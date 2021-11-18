«Манчестер Сити» и «Барселона» интересуются Обамеянгом
Обамеянг может покинуть «Арсенал» в ближайшее время
11:13
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду в ближайшее время, сообщает Transfer Market Web.
По данным источника, в игроке заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона». Оба клуба хотят купить форварда этой зимой. Представители «горожан» уже связались с «Арсеналом» по поводу возможного трансфера.
Контракт 32-летнего габонца с «канонирами» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
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