АПЛ создаст базу данных тренеров из этнических меньшинств, сообщает Daily Mail.

По информации источника, база данных будет открыта для самостоятельной регистрации. Данные о себе смогут внести тренеры обоих полов при условии, что у них есть как минимум лицензия UEFA B.

Для клубов в базе данных не будут видны имена специалистов, чтобы обеспечить полную прозрачность выбора.

Цель создания базы — увеличение разнообразия среди нанятых тренеров для соблюдения нормы Кодекса многообразия, предполагающего норму в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений.