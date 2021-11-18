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АПЛ создаст базу данных тренеров из этнических меньшинств

11:57
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АПЛ создаст базу данных тренеров из этнических меньшинств, сообщает Daily Mail.

По информации источника, база данных будет открыта для самостоятельной регистрации. Данные о себе смогут внести тренеры обоих полов при условии, что у них есть как минимум лицензия UEFA B.

Для клубов в базе данных не будут видны имена специалистов, чтобы обеспечить полную прозрачность выбора.

Цель создания базы — увеличение разнообразия среди нанятых тренеров для соблюдения нормы Кодекса многообразия, предполагающего норму в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10214505/Premier-League-launch-Coach-Index-scheme-help-clubs-increase-diversity-staff.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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