«Манчестер Сити» хочет летом купить Деклана Райса

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

Как сообщает Daily Mail, «Сити» будет участвовать в борьбе за 23-летнего футболиста, так как летом из клуба уйдет Фернандиньо.

По данным источника, «Ман Сити» сделал запрос по Райсу и попросил информировать о планах хавбека на будущее. Сам футболист предпочел бы перейти в «Челси», воспитанником которого является, однако сейчас у лондонцев нет возможности организовать этот трансфер.

Срок действующего контракта Райса с «Вест Хэмом» истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.