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Сегодня, 10:47

«Манчестер Сити» хочет летом купить Деклана Райса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

Как сообщает Daily Mail, «Сити» будет участвовать в борьбе за 23-летнего футболиста, так как летом из клуба уйдет Фернандиньо.

По данным источника, «Ман Сити» сделал запрос по Райсу и попросил информировать о планах хавбека на будущее. Сам футболист предпочел бы перейти в «Челси», воспитанником которого является, однако сейчас у лондонцев нет возможности организовать этот трансфер.

Срок действующего контракта Райса с «Вест Хэмом» истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10746977/Declan-Rice-Man-City-join-Man-Utd-race-100m-rated-West-Ham-midfielder-summer.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
13
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
14
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
15
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 32 5 13 14 28-45 28
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 0 : 0
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 5 : 1
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 0 : 3
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 0 : 0
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
25.04 22:00
Кр. Пэлас – Лидс
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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