Фердинанд: «МЮ» не попадет в топ-4, все кончено. С уходом Сульшера стало только хуже»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в негативно ключе высказался о главном тренере команды Ральфе Рангнике.

«Если говорить предельно честно, то с назначением Рангника и уходом Сульшера все стало только хуже. «МЮ» не попадет в топ-4. Без шансов, все кончено. Они потеряли желание бороться, в них нет искры. Конечно, находясь в таком положении, сложно иметь какую-то искру, но должно быть хоть какое-то подобие огня.

Возможно, это просто не в характере Рангника и у него нет таких черт. Но это слабый результат. Перед матчем ты просто сидишь и надеешься, что «Ман Юнайтед» выйдет и победит», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 54 очка в 34 играх. Команда проиграла два последний матча на турнире.

На первом месте в чемпионате Англии находится «Манчестер Сити» (80 очков), на втором — «Ливерпуль» (76), на третьем — «Челси» (62 очка). Четвертую позицию занимает «Арсенал» с 60 очками, пятую — «Тоттенхэм» (58 очков).