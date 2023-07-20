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Сегодня, 14:20

«Манчестер Сити» близок к продаже Борхеса в «Вест Хэм»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Сити» Карлос Борхес близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб купит 19-летнего игрока за 14 миллионов евро. У «Сити» будет сохранено право приоритетного выкупа игрока.

Борхес не провел ни одного матча за главную команду «Манчестер Сити». В 38 играх за дубль португалец забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
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 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
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 - : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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