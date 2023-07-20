«Манчестер Сити» близок к продаже Борхеса в «Вест Хэм»

Нападающий «Манчестер Сити» Карлос Борхес близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб купит 19-летнего игрока за 14 миллионов евро. У «Сити» будет сохранено право приоритетного выкупа игрока.

Борхес не провел ни одного матча за главную команду «Манчестер Сити». В 38 играх за дубль португалец забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.