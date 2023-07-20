Почеттино пожаловался на перебор игроков в «Челси»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что в команде перебор футболистов.
«Нам нужно проанализировать и оценить, что будет с ними в сезоне. Нам нужно принять много решений. И для игроков, и для нас важно иметь реальную оценку», — сказал Почеттино журналистам после победы над «Рексхэмом» в товарищеском матче.
Специалист возглавляет «Челси» с лета 2023 года. В минувшем сезоне клуб занял 12-е место в АПЛ.
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|Арсенал
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|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|0
|
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
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|
8
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|
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|0
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|0
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11
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|
12
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
|0
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|0
|
20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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