Почеттино пожаловался на перебор игроков в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что в команде перебор футболистов.

«Нам нужно проанализировать и оценить, что будет с ними в сезоне. Нам нужно принять много решений. И для игроков, и для нас важно иметь реальную оценку», — сказал Почеттино журналистам после победы над «Рексхэмом» в товарищеском матче.

Специалист возглавляет «Челси» с лета 2023 года. В минувшем сезоне клуб занял 12-е место в АПЛ.