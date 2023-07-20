Игрок «Вильярреала» Данжума согласился перейти в «Эвертон» на правах аренды

Вингер «Вильярреала» Арно Данджума согласился стать игроком «Эвертона» на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сегодня 26-летний игрок пройдет медицинское обследование. Сумма аренды составит около 3,5 миллионов фунтов (4 миллиона евро).

Нидерландский футболист перешел в «Вильярреал» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

С января 2023 года Данджума выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. Он провел за английский клуб 12 матчей и забил 2 гола.