Игрок «Вильярреала» Данжума согласился перейти в «Эвертон» на правах аренды
Вингер «Вильярреала» Арно Данджума согласился стать игроком «Эвертона» на правах аренды, сообщает Sky Sports.
По информации источника, сегодня 26-летний игрок пройдет медицинское обследование. Сумма аренды составит около 3,5 миллионов фунтов (4 миллиона евро).
Нидерландский футболист перешел в «Вильярреал» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
С января 2023 года Данджума выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. Он провел за английский клуб 12 матчей и забил 2 гола.
Источник: Sky Sports
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