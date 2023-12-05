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Сегодня, 22:00

«Лутон Таун» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (бесплатно онлайн)

«Лутон Таун» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 5 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Микель Артета, главный тренер ФК «Арсенал».
Фото Global Look Press

«Лутон Таун» встретится с «Арсеналом» в матче 15-го тура чемпионата Англии во вторник, 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кенилуэрт Роуд» в Лутоне (Англия) и начнется в 23.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Лутон Таун» — «Арсенал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 14 туров английской премьер-лиги команда из Лутона набрала 9 очков и занимает 17 место в турнирной таблице. Канониры с 33 баллами лидируют в чемпионате.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 23:15. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Арсенал

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 - : -
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 - : -
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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