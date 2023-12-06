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Сегодня, 00:25

«Вулверхэмптон» победил «Бернли»

Руслан Минаев
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«Вулверхэмптон» дома обыграл «Бернли» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:0.

У хозяев отличился корейский нападающий Хван Хи Чхан, для которого гол стал 8-м в этом сезоне АПЛ. Он занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата, догнав Олли Уоткинса («Астон Вилла») и Джаррода Боуэна («Вест Хэм»).

«Волки» прервали серию из двух поражений подряд. Команда набрала 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Бернли» проиграл 8 из последних 10 матчей в АПЛ. Команда с 7 очками занимает 19-е место в таблице.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 22:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:0
Бернли

ФК Бернли
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
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«Лутон Таун» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (бесплатно онлайн)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
13
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 - : -
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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