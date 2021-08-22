Лукаку заявил, что перешел в «Челси» в подходящий момент

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку заявил, что перешел в лондонский клуб в нужный момент.

«В Италии, играя под руководством Конте, узнал, что способен преодолевать любые барьеры. Мы выиграли чемпионат Италии, и это был действительно эмоциональный момент для меня. В Италии я стал лучше, как футболист.

Переход в «Челси» мог состояться несколько лет назад, но сейчас я понимаю, что не был тогда так уверен в своих силах. Сейчас подходящее время. Я стал более зрелым, лучше понимаю футбол, стал более ответственным и за пределами поля», — цитирует Лукаку Sky Sports.

«Челси» сообщил о переходе Лукаку 12 августа. Контракт бельгийца рассчитан до лета 2026 года.