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Лукаку рассказал о своей роли в «Челси»

10:45
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Нападающий Ромелу Лукаку рассказал о своей роли в «Челси» после возвращения в клуб.

«Сейчас я просто чувствую себя более совершенным. Пытался овладеть всеми аспектами, которые нужны нападающему, и просто хочу постоянно улучшать мелкие детали, а также продолжать развивать свои сильные стороны.

Я лидер, но также в большей степени склонен к тому, чтобы все чувствовали себя комфортно и уверенно. Когда в игре наступает трудный момент, партнеры могут положиться на меня. Я всегда буду подбадривать своих товарищей по команде.

Моя роль в команде будет зависеть от плана игры и того, что хочет от меня тренер. Если он хочет, чтобы я был в фокусе, или хочет, чтобы я атаковал из глубины, могу это сделать. Два года в Италии помогли мне освоить все аспекты игры нападающего, и теперь я готов.

Нравится система, по которой мы играем, при этом я очень гибкий. Могу играть в паре или один, мне привычен системный футбол, ведь это то, как мы играем в сборной Бельгии. Поэтому мне не нужно много времени, чтобы адаптироваться», — приводит слова Лукаку пресс-служба «Челси».

«Челси» сообщил о переходе Лукаку 12 августа. Контракт бельгийца рассчитан до лета 2026 года.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/08/16/romelu-lukaku-exclusive-first-interview-on-coming-back-as-a-lead?cardIndex=0-0

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Екатерина Савостина все материалы автора

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