Варан поделился ожиданиями от выступления в «МЮ» с Погба
09:30
Новичок «МЮ» Рафаэль Варан рассказал об ожиданиях от совместной игры с соотечественником Полем Погба.
«Поль очень позитивный и энергичный человек. Он всегда мотивирует своей энергией. Мы очень разные, но дополняем друг друга. Важно, чтобы в команде были разные типы лидеров, разные характеры. Я рад, что смогу сыграть с ним в АПЛ, я давно его знаю, он невероятный игрок», — цитирует Варана пресс-служба «МЮ».
Погба и Варан вместе выступают за сборную Франции.
28-летний француз был представлен игроком «МЮ» 14 августа перед матчем с «Лидсом», а в понедельник клуб официально объявил о заключении контракта. Игрок смог присоединиться к тренировкам после того, как прошел срок карантина.
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