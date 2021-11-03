Луис Суарес рассказал, что мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал»
Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес рассказал, что мог перейти в «Арсенал» летом 2012 года.
«Когда в «Ливерпуль» пришел Брендан Роджерс — в июле 2012 года — я был в команде уже полтора года. У меня были шансы сменить клуб, со мной связывались представители других команд, но Роджерс позвонил мне и рассказал, что хочет изменить философию «Ливерпуля», вернуть его в Лигу чемпионов и в борьбу за титулами. Он попросил довериться ему. Мне понравился этот разговор и идеи Брендана, так что я позвонил своему агенту и сообщил, что передумал уходить. А так, я хотел перейти в «Арсенал», потому что тогда эта команда постоянно выступала в Лиге чемпионов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Суареса.
Суарес выступал за «Ливерпуль» с января 2011 года по июль 2014 года, после чего перешел в «Барселону». Сейчас 34-летний уругваец выступает за «Атлетико».
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/026f-139dcf4ac25c-f6bb35c549d0-1000--luis-suarez-on-his-time-at-liverpool-and-how-atletico-can-beat-/
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