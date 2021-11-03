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Луис Суарес рассказал, что мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал»

09:31
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес рассказал, что мог перейти в «Арсенал» летом 2012 года.

«Когда в «Ливерпуль» пришел Брендан Роджерс — в июле 2012 года — я был в команде уже полтора года. У меня были шансы сменить клуб, со мной связывались представители других команд, но Роджерс позвонил мне и рассказал, что хочет изменить философию «Ливерпуля», вернуть его в Лигу чемпионов и в борьбу за титулами. Он попросил довериться ему. Мне понравился этот разговор и идеи Брендана, так что я позвонил своему агенту и сообщил, что передумал уходить. А так, я хотел перейти в «Арсенал», потому что тогда эта команда постоянно выступала в Лиге чемпионов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Суареса.

Суарес выступал за «Ливерпуль» с января 2011 года по июль 2014 года, после чего перешел в «Барселону». Сейчас 34-летний уругваец выступает за «Атлетико».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/026f-139dcf4ac25c-f6bb35c549d0-1000--luis-suarez-on-his-time-at-liverpool-and-how-atletico-can-beat-/

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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