Эмери отреагировал на слухи о возможном назначении в «Ньюкасл»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Ньюкасл».
«Я в курсе интереса со стороны «Ньюкасла», и я никому не отказывал, но пока предложений нет», — приводит Goal слова Эмери.
2 ноября сообщалось, что Эмери является основным кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла».
7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1tclo4ezc7nk81c0zp4pxy85e7
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю