Линекер — об игре Роналду: «Он невероятен»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter высказался об игре форварда «МЮ» Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2).
«Он невероятен. Криштиану Роналду снова сделал это. Один из лучших форвардов в истории футбола. Выдающийся игрок», — написал Линекер.
Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Аталантой» (2:2), португалец сравнял счет на 90+2-й минуте встречи.
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