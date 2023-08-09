Лопетеги покинул должность главного тренера «Вулверхэмптона» накануне нового сезона АПЛ

Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона», сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что 56-летний испанский тренер недоволен состоянием команды перед началом сезона АПЛ.

Лопетеги возглавлял «Вулверхэмптон» с ноября 2022 года. По итогам минувшего сезона команда под его руководством заняла 13-е место в чемпионате Англии, набрав 41 очко за 38 матчей.