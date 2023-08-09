«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за приобретение полузащитника «Астон Виллы» Луиса
Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может покинуть команду, сообщает Football Insider.
По данным источника, в приобретении 25-летнего игрока заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм», причем «оружейники» следят за футболистом с лета 2022 года. Луис может уйти из «Астон Виллы», если клуб подпишет полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса.
Бразильский футболист выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 Луис провел 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
Источник: Football Insider
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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