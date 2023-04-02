Лопетеги оценил игру «Вулверхэмптона» против «Ноттингема»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги отреагировал на ничью в матче 29-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (1:1).

«Одно очко всегда лучше, чем ничего. Нам было непросто против очень хорошей команды, которая забила отличный гол. Но впереди еще девять матчей, для нас они как девять финалов», — цитирует Лопетеги BBC Sport.

«Вулверхэмптон» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В 30-м туре клуб сыграет с «Челси».