«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1.

У красных Мохамед Салах реализовал пенальти на 16-й минуте встречи, еще по голу забили Дарвин Нуньес (60-я минута) и Диогу Жота (85-я минута). Гол полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса на 45+1-й минуте игры был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда. У «железных» отличился Джаррод Боуэн (42-я минута).

«Ливерпуль» поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков. Команда Юргена Клоппа одержала пятую победу подряд в АПЛ. «Вест Хэм» с 10 очками расположился на 7-й строчке.

В другом матче дня «Брайтон» дома обыграл «Борнмут» — 3:1.

«Брайтон» идет на 3-й позиции в таблице АПЛ (15 очков). «Борнмут» занимает 17-е место (3 очка).