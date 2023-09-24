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«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби, Сон Хын Мин оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2.
Фото Reuters

«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Счет в игре на 26-й минуте открыл защитник «шпор» Кристиан Ромеро, который забил в свои ворота. Затем на 42-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сделал счет равным.

Во втором тайме на 54-й минуте вингер «Арсенала» Букайо Сака вывел команду вперед, реализовав пенальти. Через минуту Сон Хын Мин оформил дубль и снова сравнял счет.

У «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 14 очков на счету и команды занимают четвертое и пятое место соответственно.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Тоттенхэм Хотспур
Источник: Таблица АПЛ
Сон Хын Мин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
9
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
10
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
11
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
19
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
20
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
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Лутон Таун – Вулверхэмптон
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23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
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Бернли – МЮ
 0 : 1
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 2
24.09 16:00
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 4
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

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Вулверхэмптон

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