«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» и вышел на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ благодаря победе над «Уотфордом»

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 31-го тура английской премьер-лиги — 2:0.

В составе хозяев отличились Диогу Жота и Фабиньо (с пенальти).

Благодаря победе «Ливерпуль» опередил «Манчестер Сити» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ с 72 очками в 30 матчах. На счету «Манчестер Сити» 70 очков в 29 играх, сегодня команда сыграет против «Бернли» (начало — в 17.00 мск).

«Уотфорд» занимает 18-е место в турнирной таблице с 22 очками в 30 матчах.