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Защитник «Челси» Кристенсен близок к переходу в «Барселону»

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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен достиг соглашения с «Барселоной», сообщает Football Insider. По информации источника, переговоры защитника с лондонским клубом провалились. Текущее соглашение заканчивается в июне 2022 года.

Ожидается, что окончательно сделка будет завершена в конце сезона.

25-летний датчанин в сезоне-2021/22 провел за лондонский клуб 29 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.footballinsider247.com/sources-chelsea-star-andreas-christensen-reaches-agreement-in-principle-to-join-barcelona/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1648890966

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Обе забьют - да

25%

1.75

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18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
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Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Андреас Кристенсен
ФК Барселона
ФК Челси
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Экс-игрок сборной Англии считает, что у Лукаку нет будущего в «Челси»
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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