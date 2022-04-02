Защитник «Челси» Кристенсен близок к переходу в «Барселону»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен достиг соглашения с «Барселоной», сообщает Football Insider. По информации источника, переговоры защитника с лондонским клубом провалились. Текущее соглашение заканчивается в июне 2022 года.

Ожидается, что окончательно сделка будет завершена в конце сезона.

25-летний датчанин в сезоне-2021/22 провел за лондонский клуб 29 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.