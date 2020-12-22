«Ливерпуль» предложит Салаху новый контракт

«Ливерпуль» не планирует отпускать форварда Мохамеда Салаха в другую команду, сообщает Goal.

По данным источника, в клубе не хотят терять 28-летнего египтянина, поэтому готовят ему новый контракт с улучшенными условиями. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Салах сообщил своим друзьям о желании продолжить карьеру в мадридском «Реале». Футболист защищает цвета мерсисайдского клуба с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл 13 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 3 результативными передачами. После 14 туров АПЛ подопечные Юргена Клоппа имеют 31 балл и занимают первое место в турнирной таблице.