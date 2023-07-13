«Ливерпуль» отдал защитника ван ден Берга в аренду в «Майнц»
Защитник «Ливерпуля» Сепп ван ден Берг на правах аренды перешел в «Майнц», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
21-летний голландец перешел в «Ливерпуль» в 2019 году. С того момента он провел за основную команду мерсисайдцев 4 матча.
В прошлом сезоне ван ден Берг играл на правах аренды за «Шальке». На его счету 1 гол в 9 матчах за команду.
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|0
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|0
|0
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|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
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|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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