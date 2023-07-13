«Ливерпуль» отдал защитника ван ден Берга в аренду в «Майнц»

Защитник «Ливерпуля» Сепп ван ден Берг на правах аренды перешел в «Майнц», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

21-летний голландец перешел в «Ливерпуль» в 2019 году. С того момента он провел за основную команду мерсисайдцев 4 матча.

В прошлом сезоне ван ден Берг играл на правах аренды за «Шальке». На его счету 1 гол в 9 матчах за команду.