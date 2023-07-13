«Милан» объявил о переходе Пулишича из «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич продолжит карьеру в «Милане», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

24-летний американец подписал контракт до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Пулишич выступал за «Челси» с 2019 года. Он провел за лондонцев 145 матчей, забил 26 мячей и сделал 21 результативную передачу. В составе «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.