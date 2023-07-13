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Сегодня, 20:09

«Милан» объявил о переходе Пулишича из «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кристиан Пулишич.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич продолжит карьеру в «Милане», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

24-летний американец подписал контракт до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Пулишич выступал за «Челси» с 2019 года. Он провел за лондонцев 145 матчей, забил 26 мячей и сделал 21 результативную передачу. В составе «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Кристиан Пулишич
Футбол
ФК Милан
ФК Челси
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