Нападающий «Лидса» Родриго перешел в «Аль-Райян»
Форвард «Лидса» Родриго стал игроком «Аль-Райяна», сообщается на официальном сайте катарского клуба.
32-летний испанец выступал за «Лидс» с 2020 года. Он провел за команду 97 матчей, забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ранее Родриго играл за «Валенсию», «Бенфику», «Болтон» и «Кастилью». На его счету 8 голов в 28 матчах за сборную Испании.
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14
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|0-0
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
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|0
|0-0
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18
|Бернли
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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