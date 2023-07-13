Нападающий «Лидса» Родриго перешел в «Аль-Райян»

Форвард «Лидса» Родриго стал игроком «Аль-Райяна», сообщается на официальном сайте катарского клуба.

32-летний испанец выступал за «Лидс» с 2020 года. Он провел за команду 97 матчей, забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее Родриго играл за «Валенсию», «Бенфику», «Болтон» и «Кастилью». На его счету 8 голов в 28 матчах за сборную Испании.