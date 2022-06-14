«Ливерпуль» объявил о подписание контракта с Нуньесом

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписание контракта с нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом.

Он заключил с клубом «долгосрочное соглашение». Игрок уже получил разрешение на работу, дающее ему право выступать в АПЛ.

Вчера, 13 июня, «Бенфика» объявила о продаже Нуньеса в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 100 миллионов евро при определенных условиях.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику».