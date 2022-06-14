36-летний голкипер Карсон продлил контракт с «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт команды.

36-летний голкипер оказался в «Сити» в 2019 году, когда клуб арендовал его у «Дерби Каунти». В 2021-м он подписал полноценный контракт с «горожанами».

За все время Карсон провел всего одну игру за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии — тогда голкипер пропустил три мяча на выезде против «Ньюкасла» (4:3).

Отметим, что Карсон является единственным футболистом «Манчестер Сити», который ранее выигрывал Лигу чемпионов. Англичанин брал трофей в составе «Ливерпуля» в 2005 году.