Полузащитник Кристиан Эриксен рассказал, что будет иметь значение при выборе клуба.

«У меня есть разные предложения, которые я рассмотрю и сделаю выбор. Я бы хотел снова сыграть в Лиге чемпионов. Знаю, как это здорово, но это не принципиально», — цитирует Эриксена Sky Sports со ссылкой на Viaplay.

Ранее интерес к 30-летнему датчанину проявляли «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Лестер».

Также сообщалось, что Эриксен получил новое предложение от «Брентфорда». Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.

В прошедшем сезоне хавбек забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах за «Брентфорд».