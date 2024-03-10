«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ — 1:1.

Счет в игре открыли гости — на 23-й минуте гол забил Джон Стоунз. Хозяева отыгрались во втором тайме — на 50-й минуте пенальти реализовал Алексис Макаллистер. Одиннадцатиметровый заработал Дарвин Нуньес, который воспользовался ошибкой Натана Аке.

«Ливерпуль» не проигрывают в пятом матче АПЛ подряд — 4 победы и 1 ничья. Беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы длится 13 матчей — 10 побед и 3 ничьих.

Команда Юргена Клоппа набрала 64 очка и занимает второе место в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» (64) по дополнительным показателям. «Ман Сити» с 63 очками — на третьей строчке.