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Сегодня, 12:46

Лингард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где ему предлагают зарплату в 10 миллионов фунтов в год

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард планирует определиться с новым клубом на следующей неделе, сообщает The Athletic.

По данным источника, 29-летний англичанин примет решение не позднее 22 июля.

Сообщается, что футболист склоняется к тому, чтобы отклонить предложения от клубов из американской лиги МЛС и перейти в неназванный клуб из Саудовской Аравии, который готов платить игроку 10 миллионов фунтов в год.

Лингард стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «МЮ».

Источник: https://theathletic.com/news/jesse-lingard-transfer/zV5nf1fasKxf/

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Джесси Лингард
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5
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6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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