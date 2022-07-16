Лингард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где ему предлагают зарплату в 10 миллионов фунтов в год

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард планирует определиться с новым клубом на следующей неделе, сообщает The Athletic.

По данным источника, 29-летний англичанин примет решение не позднее 22 июля.

Сообщается, что футболист склоняется к тому, чтобы отклонить предложения от клубов из американской лиги МЛС и перейти в неназванный клуб из Саудовской Аравии, который готов платить игроку 10 миллионов фунтов в год.

Лингард стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «МЮ».