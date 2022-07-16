Журналистка BBC осудила сборную Англии за отсутствие чернокожих футболисток

Журналистка BBC возмутилась тем, что в женской сборной Англии нет чернокожих футболисток.

«Была историческая победа сборной Англии с восемью голами, когда команда обеспечила себе место в четвертьфинале. Но все 11 игроков, которые были в старте, и пять запасных футболисток, вышедших на поле, были белые. Это говорит о том, что в женской сборной нет разнообразия», — цитирует журналистку BBC.

Ранее на чемпионате Европы — 2022 сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 8:0. Английская национальная команда стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы.