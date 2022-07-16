Телеведущая ответила журналистке BBC на ее возмущения по поводу состава женской сборной Англии

Телеведущая Джулия Хартли-Брюэр раскритиковала заявление журналистки BBC касаемо того, что в женской сборной Англии в последней игре не выступали чернокожие футболистки.

Хартли-Брюэр считает, что ее коллегу за подобные высказывания необходимо уволить.

«Извините, что? Есть проблема с тем, что женская сборная Англии чрезмерно «белая»?Невероятно, что ведущая BBC может говорить такое и при этом оставаться на своей работе!» — написала Хартли-Брюэр в своем Twitter.

Ранее на чемпионате Европы — 2022 сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 8:0. Английская национальная команда стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы.