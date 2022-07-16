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Сегодня, 13:10

Телеведущая ответила журналистке BBC на ее возмущения по поводу состава женской сборной Англии

Виктория Кравченко
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Телеведущая Джулия Хартли-Брюэр раскритиковала заявление журналистки BBC касаемо того, что в женской сборной Англии в последней игре не выступали чернокожие футболистки.

Хартли-Брюэр считает, что ее коллегу за подобные высказывания необходимо уволить.

«Извините, что? Есть проблема с тем, что женская сборная Англии чрезмерно «белая»?Невероятно, что ведущая BBC может говорить такое и при этом оставаться на своей работе!» — написала Хартли-Брюэр в своем Twitter.

Ранее на чемпионате Европы — 2022 сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 8:0. Английская национальная команда стала первой сборной в истории, забившей восемь голов в одном матче женского чемпионата Европы.

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25%

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Динамо
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
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7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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 - : -
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