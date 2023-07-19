«Лидс» подписал 4-летний контракт с экс-защитником «Челси» Ампаду

«Лидс» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Челси» Итаном Ампаду.

Соглашение с 22-летним валлийцем рассчитано до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt трансфер обошелся «Лидсу» в 8 миллионов евро.

Последние четыре сезона Ампаду провел в арендах. В сезоне-2022/23 он выступал в «Специи» — в 35 матчах игрок забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице