«Вулверхэмптон» ведет переговоры с «Боруссией» по переходу защитника Эльведи

«Вулверхэмптон» собирается подписать защитника «Боруссии» Менхенгладбах Нико Эльведи, сообщает The Athletic.

По данным источника, клубы ведут переговоры о переходе 26-летнего швейцарца, который ранее отказался продлевать контракт с немецким клубом.

Действующее соглашение Эльведи с «Боруссией» истекает летом 2024 года. Он выступает в клубе с 2015 года.

В прошлом сезоне игрок провел 34 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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