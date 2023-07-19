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Сегодня, 14:16

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Дукуре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Athletic.

Мерсисайдцы рассматривают 23-летнего малийца в качестве усиления центра поля. Ранее сообщалось, что команду могут покинуть Джордан Хендерсон и Фабиньо.

Дукуре выступает за «Кристал Пэлас» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
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