«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Дукуре

Хавбек «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Athletic.

Мерсисайдцы рассматривают 23-летнего малийца в качестве усиления центра поля. Ранее сообщалось, что команду могут покинуть Джордан Хендерсон и Фабиньо.

Дукуре выступает за «Кристал Пэлас» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.