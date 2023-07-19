«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Дукуре
Хавбек «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Athletic.
Мерсисайдцы рассматривают 23-летнего малийца в качестве усиления центра поля. Ранее сообщалось, что команду могут покинуть Джордан Хендерсон и Фабиньо.
Дукуре выступает за «Кристал Пэлас» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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|МЮ
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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