«Лидс» интересуется форвардом «Лиона» Корне

«Лидс» претендует на нападающего «Лиона» Максвела Корне, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса заинтересован в работе с 24-летним ивуарийцем. Сообщается, что «Лион» требует за футболиста 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Корне провел 39 матчей за «Лион», на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10,8 миллиона фунтов.