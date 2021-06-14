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«Лидс» интересуется форвардом «Лиона» Корне

10:35
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«Лидс» претендует на нападающего «Лиона» Максвела Корне, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса заинтересован в работе с 24-летним ивуарийцем. Сообщается, что «Лион» требует за футболиста 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Корне провел 39 матчей за «Лион», на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10,8 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15257665/leeds-maxwel-cornet-transfer-lyon/

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