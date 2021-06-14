Фонсека согласовал контракт с «Тоттенхэмом»

Португальский специалист Паулу Фонсека станет главным тренером «Тоттенхэм». По информации The Guardian, стороны договорились о двухлетнем контракте с возможностью продления еще на год.

Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришел другой португальский специалист — Жозе Моуринью.

Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла 7-е место в турнирной таблице серии А.

Напомним, в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул как раз Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.