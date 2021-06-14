Ловрен: «Как-то Клопп написал, что скучает по мне в «Ливерпуле», но я не ответил»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, общается ли с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Мы всегда были честны друг с другом. Конечно, были и не лучшие времена. Трудности возникали, когда у меня была травма, а я был нужен ему. Но попрощались мы как друзья. Договорились, что можем созваниваться. Иногда мы болтаем по телефону. Однажды он написал, что скучает по мне в команде, но я не ответил», — цитирует Ловрена FourFourTwo.

В составе «Ливерпуля» хорват выступал с 2014 по 2020 год. В июле 2020-го футболист стал игроком «Зенита».