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Ловрен: «Как-то Клопп написал, что скучает по мне в «Ливерпуле», но я не ответил»

12:23
Деян Ловрен. Фото ФК "Зенит"
Деян Ловрен. Фото ФК &quot;Зенит&quot;
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, общается ли с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Мы всегда были честны друг с другом. Конечно, были и не лучшие времена. Трудности возникали, когда у меня была травма, а я был нужен ему. Но попрощались мы как друзья. Договорились, что можем созваниваться. Иногда мы болтаем по телефону. Однажды он написал, что скучает по мне в команде, но я не ответил», — цитирует Ловрена FourFourTwo.

В составе «Ливерпуля» хорват выступал с 2014 по 2020 год. В июле 2020-го футболист стал игроком «Зенита».

Дополнительная информация:

https://www.fourfourtwo.com/

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