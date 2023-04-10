«Лестер» ведет переговоры о назначении Дина Смита временным тренером до конца сезона

Бывший тренер «Норвича» Дин Смит может возглавить «Лестер», сообщает The Athletic.

По информации источника, 52-летний специалист может подписать с «лисами» соглашение до конца текущего сезона. Последним местом работы Смита был «Норвич», который он покинул в декабре прошлого года. До этого он возглавлял «Астон Виллу», «Брентфорд» и «Уоллсол».

2 апреля «Лестер» объявил об увольнении Брендана Роджерса. После 30 туров команда с 25 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.