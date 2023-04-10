«Лестер» начал переговоры с Рафаэлем Бенитесом

Экс-тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может возглавить «Лестер», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «лисы» вступили в переговоры с 62-летним специалистом. Ранее сообщалось, что у клуба сорвалось соглашение с бывшим тренером «Лидса» Джесси Маршем.

Последним местом работы Бенитеса был «Эвертон», который он покинул в январе этого года. Ранее испанец возглавлял «Далянь Про», «Ньюкасл», «Реал», «Наполи», «Челси», «Интер», «Ливерпуль» и «Валенсию».

2 апреля «Лестер» объявил об увольнении Брендана Роджерса.