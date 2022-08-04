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Сегодня, 20:06

«Лестер» нацелился на полузащитника «Челси» Хадсона-Одои

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лестер» рассматривает полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои в качестве трансферной цели, сообщает CBS.

По информации источника, «лисы» заинтересованы в приобретении 21-летнего игрока до закрытия летнего рынка, но не согласны включить защитника своей команды Уэсли Фофану, который интересен лондонской команде, в окончательную сделку.

Ранее сообщалось, что «Лестер» отклонил предложение «Челси» по Фофана.

В прошлом сезоне АПЛ Каллум Хадсон-Одои провел 23 матча за команду, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/JacobsBen/status/1555111946906746880
Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
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